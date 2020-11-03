В Москве выявлено 5 150 заболевших коронавирусом за сутки

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По данным на утро 3 ноября в Москве за минувшие сутки 5 150 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это не рекордное значение по столице, однако число заболевших в Москве выросло по сравнению с предыдущим днем. К утру 2 ноября суточный прирост составлял 4 796 человек.

Вместе с тем, на данный момент сообщается о 3647 выздоровевших за последние 24 часа. Помимо этого, зафиксировано 63 летальных исхода.

В общей сложности, с начала пандемии коронавирусом заболело 439 355 москвичей. Из них 321 679 человек выздоровели, 6 936 скончались.

NEWS.ru писал, что врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал оптимальное условие для защиты от COVID-19. По его словам, наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку.