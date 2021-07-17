В Москве скончалась мать Анны Политковской

В Москве умерла Раиса Мазепа, мать журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает «Новая газета».

Раиса Мазепа не дожила до суда над заказчиками убийства дочери, которые до сих пор не найдены. Приговор вынесли лишь исполнителям и посредникам, — пишет издание.

Анну Политковскую застрелили в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Обвиняемыми стали пять человек.

В 2014 году за организацию убийства журналистки к пожизненному сроку приговорили чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева. Столько же получил Рустам Махмудов, который стрелял в Политковскую. Братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых приговорили к 12 и 13,5 года лишения свободы как соучастников преступления.

По делу об убийстве Анны Политковской 20 лет получил экс-сотрудник РУБОПа Сергей Хаджикурбанов.

Дело о поиске заказчика убийства журналистки выделено в отдельное производство, но он до сих пор не найден. Как сообщила представитель семьи Политковской Анна Ставицкая, расследование «спит», материалы переходят от одного сотрудника СК к другому, а они, в свою очередь, только продлевают сроки следствия.