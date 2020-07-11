Общество

В Москве пожарные спасли утят, упавших в коллектор

20:38, 11 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники пожарно-спасательного центра в четвёртый раз за две недели спасли утят.

В Ново-Переделкино утята попали в техническое сооружение в реке Алёшинка, — сообщает ТАСС.

Отмечается, что к месту происшествия был направлен расчет ПСО № 206 пожарно-спасательного центра столицы, который спас пятерых утят, провалившихся в коллектор в Новой Москве.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Росгвардии перекрыли в Москве Ленинский проспект из-за семейства уток. Патрульный автомобиль сопровождал пернатых, проехав поперёк несколько полос. Дальше родителей с птенцами повели местные жители.

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