В Москве пожарные спасли утят, упавших в коллектор

https://static.news.ru/photo/3b9186ae-c39e-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники пожарно-спасательного центра в четвёртый раз за две недели спасли утят.

В Ново-Переделкино утята попали в техническое сооружение в реке Алёшинка, — сообщает ТАСС.

Отмечается, что к месту происшествия был направлен расчет ПСО № 206 пожарно-спасательного центра столицы, который спас пятерых утят, провалившихся в коллектор в Новой Москве.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Росгвардии перекрыли в Москве Ленинский проспект из-за семейства уток. Патрульный автомобиль сопровождал пернатых, проехав поперёк несколько полос. Дальше родителей с птенцами повели местные жители.