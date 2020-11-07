В Москве от коронавируса вылечились ещё 3254 человека

https://static.news.ru/photo/d59239fa-218c-11eb-b1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 3254 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, общее количество выздоровевших в городе достигло 339 913.

Она также напомнил, что для подтверждения отсутствия у человека COVID-19 врачи проводят специальные исследования. Кроме того, после выписки всем пациентам необходимо оставаться под присмотром медиков и придерживаться ряда рекомендаций, передаёт РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью в столице. Он констатировал, что стабилизации пока не произошло.

Как писал NEWS.ru, правила лечения коронавирусной инфекции на дому изменились. С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава, регламентирующий действия граждан с положительным тестом на COVID-19.