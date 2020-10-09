В Москве от коронавируса вылечились ещё 1306 человек

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 1306 человек, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также уточнила, что общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 260 433.
Как писал NEWS.ru, немецкие специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф заявили, что COVID-19 может проникать в мозг человека. К такому выводу они пришли после исследования вскрытий людей в возрасте от 51 года до 94 лет, скончавшихся от инфекции.
Ранее эксперты описали признаки коронавируса у бессимптомников. Последние даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры. Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем.
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