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В Москве от коронавируса вылечились ещё 1306 человек

09:36, 10 октября 2020
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 1306 человек, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также уточнила, что общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 260 433.

Как писал NEWS.ru, немецкие специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф заявили, что COVID-19 может проникать в мозг человека. К такому выводу они пришли после исследования вскрытий людей в возрасте от 51 года до 94 лет, скончавшихся от инфекции.

Ранее эксперты описали признаки коронавируса у бессимптомников. Последние даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры. Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем.

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