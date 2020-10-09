В Москве от коронавируса вылечились ещё 1306 человек

https://static.news.ru/photo/0da277d2-0ac3-11eb-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 1306 человек, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также уточнила, что общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 260 433.

Как писал NEWS.ru, немецкие специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф заявили, что COVID-19 может проникать в мозг человека. К такому выводу они пришли после исследования вскрытий людей в возрасте от 51 года до 94 лет, скончавшихся от инфекции.

Ранее эксперты описали признаки коронавируса у бессимптомников. Последние даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры. Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем.