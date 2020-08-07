Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 1278 человек

09:35, 08 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось ещё на 1278, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1278 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 188 854, — сказала она.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 242 672 жителя РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора на 8 августа, в российских регионах провели свыше 30,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19, из них 303 тысячи — за прошедшие сутки.

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