В Москве от коронавируса вылечились ещё 1278 человек

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Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов считает, что стратегия адвокатов уничтожает Михаила Ефремова, который то признаёт свою вину в смертельном ДТП, то отрицает её.

Он то признаёт свою вину сразу после ДТП, то не признаёт, может быть, его запутали, я не знаю. Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова,...