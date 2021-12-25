В Москве на фасаде посольства США спроецировали флаг СССР

Акция, посвящённая годовщине развала СССР, прошла в ночь на 25 декабря в Москве. В её ходе на здание посольства США была направлена проекция видеоролика с флагом СССР и текстом, видео опубликовал YouTube-канал «Re:ванш».

Дядя Сэм, с Рождеством! 30 лет назад у тебя был прекрасный подарок. Но больше подарков не будет! Большая Россия возрождается! — такая надпись появилась в том числе в проекции.

В послании с отсылкой к распаду СССР в 1991 году также перечислялись последние достижения России: возвращение Крыма, проведение Олимпиады в Сочи, разработка нового оружия и другие значимые для жизни страны события.

25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв принял решение сложить свои полномочия. На следующий день Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования государства.

Ранее сообщалось, что законопроект, предлагающий сделать 26 декабря Днём памяти о прекращении существования СССР, был внесён в Госдуму. Поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах предложил внести вице-спикер Думы, представитель ЛДПР Борис Чернышов.