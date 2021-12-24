В Думе предложили установить День памяти распада СССР

Законопроект, предлагающий сделать 26 декабря Днём памяти о прекращении существования СССР, внесён в Госдуму. Поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах предложил внести вице-спикер Думы, представитель ЛДПР Борис Чернышов. Документ имеется в распоряжении РБК.

В пояснительной записке к проекту Чернышов назвал распад СССР главной геополитической катастрофой ХХ века, которая привела к «дезинтеграции в различных сферах жизни», обострению политического и экономического кризиса и возникновению межнациональных конфликтов. В числе последствий автор называет усиление стремления союзных республик к государственному и экономическому суверенитету, рост коррупции, бандитизма и безработицы.

Закрепление 26 декабря (день, когда СССР прекратил своё существование в 1991 году) в качестве особой даты увековечит память о значимом событии в истории российского государства, считает Чернышов.

В интервью РБК вице-спикер объяснил свою инициативу.

Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле, — сказал Чернышов.

Он напомнил, что Советский Союз первым в мире запустил человека в космос и создал «невероятную систему безопасности». После развала СССР многие не смогли вновь обрести себя в новой реальности, возросло количество преступлений, вместо одной большой страны появились «разделённые республики» и межнациональные конфликты.

Такой серьёзный день, как разрушение этого великого государства, мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии, проводить памятные мероприятия: образовательные, просветительские. Данной теме можно посвящать эфиры, рассказывать о событиях и обязательно — о последствиях развала этой страны, — заметил вице-спикер Госдумы.

Ранее бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что главным виновником развала СССР является руководство государства. По его мнению, Советский Союз «добила» борьба за власть между Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным.

В свою очередь экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что к распаду СССР привели проблемы социалистической системы, которая к тому времени уже изживала свои ресурсы. Он также считает, что к концу существования Советского Союза элите недоставало политической воли, чтобы вовремя изменить систему.

При этом каждый пятый взрослый россиянин не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Как сообщил ВЦИОМ, проводивший опрос, большая часть не ответивших верно — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом свыше 80 процентов участников опроса с задачей справились.