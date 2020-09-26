В Москве индекс распространения COVID-19 вырос втрое за три недели

https://static.news.ru/photo/515032c4-01ab-11eb-ac04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что показатель скорости распространения COVID-19 в столице за три недели увеличился в три раза.

Летом мы были в состоянии, когда этот индекс был 0,25-0,3, то есть практически не было рисков от заражения друг от друга. А сейчас за последние три недели индекс вырос в три раза, — отметила эксперт.

По её словам, «один человек может заразить одного человека, или двух-трёх, или никого», передаёт ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали плато второй волны COVID-19 в России в октябре этого года. По последним данным, рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений в сутки, 28 сентября — 8135, писал NEWS.ru.