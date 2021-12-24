В московском воздухе обнаружили «алмазную пыль»

В московском воздухе замечена «алмазная пыль». Это редкое явление в виде парящих в воздухе мельчайших кристаллов льда, сообщает Центр погоды «Фобос».

Такая погодная реакция воздуха появляется в условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности, уточняют специалисты.

Ранее сообщалось, что повышение температуры в Москве до 11–13 градусов мороза начнётся 23 декабря днём, а к субботе потеплеет ещё на 5–7 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Следующая волна похолодания придёт в столицу в воскресенье, но опасаться аномальных и редких морозов уже не нужно.

По словам метеоролога, в пятницу, 24 декабря, температура продолжит расти, столбики термометра днём уже остановятся на отметке 8–10 градусов мороза. 25 декабря станет самым тёплым днём недели.

В воскресенье москвичей ждёт новое понижение температуры, но оно будет незначительным. Аномальных морозов ждать не следует.

Ранее стало известно, что ночь на среду, 22 декабря, стала самой холодной в Москве за 54 года для этой даты. Температура воздуха опустилась до 22,2 градуса мороза. 22 декабря 1967 года она снизилась до 22,8 градуса. Аномальный холод стал следствием полярного вторжения.