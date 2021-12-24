18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В московском воздухе обнаружили «алмазную пыль»

10:31, 23 декабря 2021
В московском воздухе обнаружили «алмазную пыль» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В московском воздухе замечена «алмазная пыль». Это редкое явление в виде парящих в воздухе мельчайших кристаллов льда, сообщает Центр погоды «Фобос».

Такая погодная реакция воздуха появляется в условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности, уточняют специалисты.

Ранее сообщалось, что повышение температуры в Москве до 11–13 градусов мороза начнётся 23 декабря днём, а к субботе потеплеет ещё на 5–7 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Следующая волна похолодания придёт в столицу в воскресенье, но опасаться аномальных и редких морозов уже не нужно.

По словам метеоролога, в пятницу, 24 декабря, температура продолжит расти, столбики термометра днём уже остановятся на отметке 8–10 градусов мороза. 25 декабря станет самым тёплым днём недели.

В воскресенье москвичей ждёт новое понижение температуры, но оно будет незначительным. Аномальных морозов ждать не следует.

Ранее стало известно, что ночь на среду, 22 декабря, стала самой холодной в Москве за 54 года для этой даты. Температура воздуха опустилась до 22,2 градуса мороза. 22 декабря 1967 года она снизилась до 22,8 градуса. Аномальный холод стал следствием полярного вторжения.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео