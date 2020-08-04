В московской клинике скончался заслуженный лётчик РФ

https://static.news.ru/photo/dee6e034-d667-11ea-9522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный российский лётчик совершил попытку суицида на западе Москвы. Он скончался в одной из столичных клиник.

По словам супруги пилота, в день смерти к нему в гости прилетел брат. Мужчины отправились навестить своего общего знакомого и выпили за встречу. Муж вернулся домой в хорошем расположении духа. Он много шутил и обсуждал планы. Однако спустя несколько часов его настроение значительно ухудшилось, и мужчина решил решил свести счёты с жизнью.

Супруга погибшего отметила, что в последнее время пенсионер часто переживал, что спас мало людей за свою карьеру. Мужчина трудился в гражданской авиации до 71 года, сообщает «МК». Он неоднократно принимал участие в поисково-спасательных операциях.

NEWS.ru писал ранее, что экс-глава нижегородской ГИБДД совершил суицид в кабинете, на нём была парадная форма. Мужчина оставил предсмертную записку.