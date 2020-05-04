В Морозовской больнице спасли новорождённого с тяжёлым пороком сердца

Врачи Морозовской детской больницы прооперировали новорождённого с критическим пороком сердца. Малышу, у которого был нарушен дренаж лёгочных вен, восстановили анатомически правильное строение сердца.
Это тяжёлый порок сердца, и при отсутствии незамедлительной хирургической коррекции дети умирают в период новорождённости, — пояснили в департаменте здравоохранения Москвы.
Операцию провёл профессор Михаил Абрамян. Он является заведующим отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы. Во время операции пришлось искусственно снизить температуру тела ребёнка до 18 градусов.
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