В Морозовской больнице спасли новорождённого с тяжёлым пороком сердца

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Каркасно-тентовые сооружения, из которых в Москве возводятся временные стационары для заразившихся коронавирусом, демонтируют и дезинфицируют после завершения пандемии. Об этом 4 мая сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Не надо спешить, должны сказать специалисты своё слово. Это можно всё быстро демонтировать, а оборудование стационарно и нужно в других лечебных учреждениях. Безусловно, всё подлежит дезинфекции и обработке, — цитирует...