В мэрии Ялты зафиксирована вспышка коронавируса

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Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована среди сотрудников администрации города Ялты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, все, у кого было выявлено заболевание, переведены на удалённый режим работы.

У нас в Ялте заражения в органах власти. Более 20 человек сегодня в ялтинской администрации заболели коронавирусом, — цитирует Аксёнова РИА Новости.

В конце прошлой недели мэр Ялты Иван Имгрунт проинформировал о восьми заболевших сотрудниках администрации и о двух депутатах горсовета с подтверждённым диагнозом.

Из-за пандемии в городе отменены все спортивно-массовые мероприятия, а Ялтинский международный экономический форум ЯМЭФ-2020 был перенесён с весны на осень.

В общей сложности в Крыму по состоянию на 28 июля официально зарегистрировано 1139 заболевших, выздоровел 841 человек.

В целом по России зафиксировано порядка 823,5 тысячи случаев инфицирования, из них 13,5 тысячи пациентов скончались и более 612 тысяч выписаны из больниц. В мире уже более 16,6 млн заражений, более 657 тысяч умерли, свыше 10,2 млн выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечено устойчивое снижение количества новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Темп прироста составляет 0,6% в сутки.