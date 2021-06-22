В мэрии Москвы рассказали, как детям посещать рестораны
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
20:23, 22 июня 2021
Фото: Александр Авилов/АГН
Дети, которым запрещено делать прививку, смогут посещать московские рестораны только с отрицательным результатом ПЦР-теста. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передаёт «Интерфакс».
Он отметил, что результат анализа действует 72 часа.
Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество[в заведение общепита], — есть возможность сделать ПЦР, — подчеркнул чиновник.
Он отметил, что таким же образом следует поступать иностранцам, которые сделали прививку у себя в стране.
С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.
Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.
В Кремле поддержали это решение московской администрации.