В МЧС рассказали о работе по дезинфекции соцучреждений

Свыше 1740 объектов социального обслуживания продезинфицировали в апреле в регионах России специалисты МЧС. Об этом заявили в пресс-службе министерства.
С начала апреля продезинфицировано в общей сложности 1747 объектов соцобслуживания на общей площади более 1 миллиона 77 тысяч квадратных метров, —
цитируетсообщение РИА Новости.
Кроме того, в течение апреля в регионах страны были также обработаны более 2,9 тысячи километров автомобильных дорог.
Как писал NEWS.ru, кабмин подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам МЧС в ходе рейдов штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.
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