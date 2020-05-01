В МЧС рассказали о работе по дезинфекции соцучреждений

https://static.news.ru/photo/f8204694-8bbc-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 1740 объектов социального обслуживания продезинфицировали в апреле в регионах России специалисты МЧС. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

С начала апреля продезинфицировано в общей сложности 1747 объектов соцобслуживания на общей площади более 1 миллиона 77 тысяч квадратных метров, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, в течение апреля в регионах страны были также обработаны более 2,9 тысячи километров автомобильных дорог.

Как писал NEWS.ru, кабмин подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам МЧС в ходе рейдов штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.