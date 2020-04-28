Сотрудники МЧС смогут штрафовать нарушивших режим самоизоляции

Кабмин подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам МЧС в ходе рейдов штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.
Также в перечень лиц, имеющих право выписывать штрафы, вошли сотрудники МВД, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Россия вышла на восьмое место по числу заболевших коронавирусом, обогнав Иран. COVID-19 в РФ диагностирован у 93 558 человек в 85 регионах. Излечились 8456, скончались 867 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, житель Москвы получил штраф за проезд на автомобиле без цифрового пропуска, нарушение было зафиксировано камерой фотофиксации правонарушений.
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