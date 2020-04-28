Сотрудники МЧС смогут штрафовать нарушивших режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e40af35a-893e-11ea-9788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам МЧС в ходе рейдов штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.

Также в перечень лиц, имеющих право выписывать штрафы, вошли сотрудники МВД, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Россия вышла на восьмое место по числу заболевших коронавирусом, обогнав Иран. COVID-19 в РФ диагностирован у 93 558 человек в 85 регионах. Излечились 8456, скончались 867 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Москвы получил штраф за проезд на автомобиле без цифрового пропуска, нарушение было зафиксировано камерой фотофиксации правонарушений.