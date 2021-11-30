В МЧС рассказали москвичам, как себя вести на фоне циклона «Бенедикт»

Жителям российской столицы 30 ноября на фоне циклона «Бенедикт» стоит значительно снизить скорость движения на автомобилях, а также увеличить дистанцию между транспортными средствами на дороге, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Кроме того, спасатели призвали владельцев авто избегать резких обгонов и перестроений.

Паркуйте автомобиль вдали от деревьев. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте детей без присмотра, — подчеркнули в ведомстве.

30 ноября генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. При этом выпадет 40% месячной нормы, а дождь может смениться снегом, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что интенсивные обложные дожди, особенно утром, будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров. По словам синоптика, рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 мм.

К вечеру 30 ноября жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое похолодание. Столбики термометров опустятся с 7-8 градусов тепла до 1-3 градусов ниже нуля. Также пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах появится гололедица, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первых числах декабря в Москве ожидается переменчивая погода, температура будет падать ночью до минус восьми градусов и снова повышаться. Вторая пятидневка месяца должна пройти без осадков, но с умеренными морозами. Она добавила, что в начале декабря в Москве будет облачно.