В «Манеже» провели санобработку перед посланием Путина

Фото: moscowmanege/facebook.com

Россию ожидает демографический кризис страшнее периода конца 1990-х годов и он может разразиться в ближайшее время. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

За последние 30 лет мы потеряли 20 миллионов только русских людей. Без реальной смены курса страну ожидает катастрофа гораздо более страшная, чем в 1998 году! — написал политик в своём...