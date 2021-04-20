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В «Манеже» провели санобработку перед посланием Путина

11:46, 21 апреля 2021
Фото: moscowmanege/facebook.com

Московский выставочный зал «Манеж» подготовили к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию согласно рекомендациям Роспотребнадзора, сообщила пресс-секретарь управления делами главы государства Елена Крылова.

По её словам, в зале, где пройдёт мероприятие, дважды провели санитарную обработку — накануне и утром 21 апреля.

Крылова добавила, что рассадка организована с соблюдением дистанции, а для работающих на мероприятии журналистов подготовили запас медицинских масок, передаёт MK.RU.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным»

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