В Красноярске побили мировой рекорд по долгому стоянию на гвоздях

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В Красноярске 105 человек выстояли на гвоздях один час и 16 минут. Таким образом был обновлён мировой рекорд по долгому стоянию на досках садху (с гвоздями).

По словам одной из участниц Юлии Дрыновой, для участия в установлении нового рекорда люди съехались в Красноярск из 20 российских городов. Подготовка к достижению заняла несколько недель, в ходе которой йоги стояли на досках садху по нескольку минут каждый день.

В день рекорда участники выстояли на гвоздях один час и 16 минут. За происходящим следили эксперты из международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России. Организаторы разносили рекордсменам воду и читали им произведения Иосифа Бродского, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал о том, что легкоатлет Джошуа Чептегеи из Уганды победил в беге на дистанции пять тысяч метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, установив новый мировой рекорд.