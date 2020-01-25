https://static.news.ru/photo/1070a234-3f5f-11ea-b9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи выписали из больницы сотрудника нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», который пострадал во время пожара 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

Мужчина, получивший около 5% ожогов тела, поправился и выписан из стационара. Зрение пострадавшему сохранить удалось, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

9 января пожар на НПЗ распространился на площади 1000 кв. м. Во время тушения разгерметизировались девять ёмкостей с топливом. За этим последовало восемь взрывов. Во время ЧП и пострадал мужчина. Он получил тяжкий вред здоровью и 5% ожогов тела.

Ущерб от пожара, по данным следователей, составил порядка 12 млн рублей. По оценкам ЛУКОЙЛа эта сумма составляет 14 млн рублей. ЧП на работу предприятия не повлияло, и работа его не прерывалась. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».

Как писал NEWS.ru, в селе Карагали на территории Приволжского района Астраханской области утром 25 января загорелся склад автобазы.