В селе Карагали на территории Приволжского района Астраханской области утром 25 января загорелся склад автобазы. В настоящее время сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального управления ведомства.
Отмечается, что на территории автобазы горел металлический ангар с пластиковой тарой. Огонь раскинулся на площади 1,5 тысячи кв. метров.
На данный момент пожар на складе полностью ликвидирован. Пострадавших в результате возгорания нет, — приводит «Интерфакс-Юг» сообщение от МЧС.
Ранее NEWS.ru писал, что спасатели ликвидировали пожар в районе продуктовой базы во Владивостоке. В результате возгорания никто не пострадал.