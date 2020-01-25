Фото: 30.mchs.gov.ru

Группа туристов отправилась на яхте гражданина Эстонии Кристо Кеэпа на остров Тенерифе. По ходу плавания путешественники заметили в океане плескающиеся упакованные ящики с написанными на них номерами и буквами.

Коробки подняли на борт. Далее выяснилось, что внутри ящиков было почти полтонны гашиша. Одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем. Я сразу...