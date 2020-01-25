Спасатели ликвидировали пожар в районе продуктовой базы во Владивостоке. В результате возгорания никто не пострадал.
В 14:33 местного времени пожарным Владивостока удалось потушить последний горящий участок на складе. <...> В настоящее время ведётся проливка конструкций, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
В ликвидации пожара принимали участие 39 человек и 10 единиц техники.
Ранее СМИ сообщали о горении имущества в складском помещении, при котором возникла угроза перехода огня на соседнее здание.
Как ранее писал NEWS.ru, возгорание произошло в ночь на 23 января в московском районе Очаково-Матвеевское. Горели мебель и личные вещи жильцов квартиры, расположенной в пятиэтажном доме в 4-м Очаковском переулке.
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