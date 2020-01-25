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Жители подмосковного посёлка Синьково пытаются защитить близлежащий лес от вырубки. Лесной массив, который может уйти под застройку многоквартирными домами, граничит также с деревней Грязь Одинцовского района, где живут Максим Галкин с Аллой Пугачёвой.

До определённых пор всё было нормально. А потом вдруг выяснилось, что данная земля — сельскохозяйственные угодья. Территорию перевели в ИЖС под застройку, — цитирует Tekegram-канал Mash жителя Синьково Андрея Кривошова....