В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского расходятся с делом.
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Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки, которые сегодня проводит офис президента и руководства, генштаб вооружённых сил Украины. По факту слова (Зеленского. — NEWS.ru) расходятся с делом, — цитирует Водолацкого агентство.
Он отметил, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в украинскую конституцию о статусе ЛНР и ДНР, но почти никакие эти договорённости не исполняются.
Как писал NEWS.ru, 26 июля в ходе телефонного разговора по инициативе украинской стороны Путин и Зеленский позитивно оценили согласование дополнительных мер по прекращению огня, вступающих в силу 27 июля, и отметили важность соблюдения достигнутых договорённостей.
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