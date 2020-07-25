В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского

https://static.news.ru/photo/aafc9b24-cf69-11ea-b041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского расходятся с делом.

Как сообщает РИА Новости, таким образом российский парламентарий прокомментировал звонки Зеленского президенту РФ Владимиру Путину, назвав это позитивным шагом. Он добавил, что обсуждения обоими лидерами вопросов прекращения военных действий, обстрела мирного населения, это тоже очень хорошо.

Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки, которые сегодня проводит офис президента и руководства, генштаб вооружённых сил Украины. По факту слова (Зеленского. — NEWS.ru) расходятся с делом, — цитирует Водолацкого агентство.

Он отметил, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в украинскую конституцию о статусе ЛНР и ДНР, но почти никакие эти договорённости не исполняются.

Как писал NEWS.ru, 26 июля в ходе телефонного разговора по инициативе украинской стороны Путин и Зеленский позитивно оценили согласование дополнительных мер по прекращению огня, вступающих в силу 27 июля, и отметили важность соблюдения достигнутых договорённостей.