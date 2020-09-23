В ГД поддержали предложение Путина ежегодно индексировать маткапитал

https://static.news.ru/photo/5af22fe8-fd9c-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России программа материнского капитала является востребованной и способствует укреплению института семьи. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя слова президента Владимира Путина о ежегодной индексации маткапитала.

По мнению депутата, программа маткапитала «себя оправдала», потому что она «действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи», позволяет решать насущные жилищные вопросы и стимулирует рождаемость. Кроме того, благодаря тому что возможности использования средств материнского капитала постоянно расширяются, она позитивно воспринимается в обществе.

Нилов подчеркнул, что при индексации сохраняется покупательная способность обладателей материнского капитала, поэтому можно только всячески поддерживать данное решение, пишет RT.

Ранее, выступая перед членами Совета Федерации, Владимир Путин заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться.

Как сообщал NEWS.ru, в 2021 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 483 882 рублей и до 639 432 рублей на второго ребёнка. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.