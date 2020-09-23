В ГД поддержали предложение Путина ежегодно индексировать маткапитал

В России программа материнского капитала является востребованной и способствует укреплению института семьи. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя слова президента Владимира Путина о ежегодной индексации маткапитала.
По мнению депутата, программа маткапитала «себя оправдала», потому что она «действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи», позволяет решать насущные жилищные вопросы и стимулирует рождаемость. Кроме того, благодаря тому что возможности использования средств материнского капитала постоянно расширяются, она позитивно воспринимается в обществе.
Нилов подчеркнул, что при индексации сохраняется покупательная способность обладателей материнского капитала, поэтому можно только всячески поддерживать данное решение,
Ранее, выступая перед членами Совета Федерации, Владимир Путин заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться.
Как сообщал NEWS.ru, в 2021 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 483 882 рублей и до 639 432 рублей на второго ребёнка. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.
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