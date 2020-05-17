В больнице в Коммунарке лечатся 110 человек с коронавирусом

По информации на 17 мая, в больнице на территории столичной Коммунарки лечатся 275 пациентов, у 110 из них диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.
Он отметил, что 19 пациентов в больнице на данный момент подключены к аппаратам ИВЛ.
Средний возраст находящихся в реанимации — 67,2 года, — написал Проценко в Facebook.
Как ранее передавал NEWS.ru, главврач Коммунарки заявил, что сценарий развития эпидемии коронавируса в Италии позволил РФ подготовиться к предстоящей борьбе с новым заболеванием.
По его словам, многие не верят в статистику смертности, которую предоставляют оперштабы. Но Россия действительно успела подготовиться к вирусу. Однако пока рано делать окончательные выводы о развитии эпидемии в стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен