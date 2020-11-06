В больницах Москвы заняты около 70% коек для заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/c8d609c6-2033-11eb-8a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно 70% больничных коек, отведённых в столице для пациентов с коронавирусом, в настоящее время заняты. Об том рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в общей сложности подготовлено более 15 тысяч коек. В медучреждения ежедневно поступают от 1,3-1,4 тысячи заразившихся COVID-19.

Ракова добавила, что, помимо указанного количества коек, в Москве есть дополнительный резерв, включая дополнительные госпитали, которые специально подготовлены для приёма COVID-пациентов, сообщает «Вечерняя Москва».

Москва занимает первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В минувшие сутки в столице выявлено 6,2 тысячи новых случаев заражения. Всего за время пандемии заболели более 456 тысяч жителей мегаполиса.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ потребовал от регионов увеличить резерв коек для пациентов с коронавирусом до 20%. В ведомстве также порекомендовали в случае необходимости проводить перераспределение врачей, привлекая к работе медиков тех специальностей, число обращений к которым сейчас снизилось.