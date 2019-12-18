https://static.news.ru/photo/6fcac034-21af-11ea-836b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В башкирском Бирске правоохранители отправили в приют 9-летнего мальчика, который просил у прохожих деньги на шапку. Мать ребёнка могут лишить родительских прав.

Следственные органы организовали проверку после появления в соцсетях записи о попрошайке. Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бирскому району Дарья Ермолаева узнала мальчика и немедленно направилась по адресу его проживания, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В момент проверки мать ребёнка уже несколько дней находилась в запое. Ребёнка было решено определить в Балтачевский социальный приют для детей и подростков. Собранные полицейскими материалы направили в отдел опеки и попечительства администрации Бирского района для принятия решения по лишению матери родительских прав.

Как писал NEWS.ru, в ноябре экс-министр финансов и глава Счётной палаты Алексей Кудрин попал в курьёзную ситуацию. Ему пришлось отказать в подаянии уличному попрошайке. Финансист объяснил это тем, что у него нет денег.