В Барнауле задержали владельца батута и предпринимателя после ЧП с детьми

https://static.news.ru/photo/6db0f512-c2a7-11eb-a3e2-96000091f725_660.jpg Фото: УГОЧС и ПБ в Алтайском крае

В Барнауле задержаны 51-летняя индивидуальный предприниматель и 30-летний владелец батута в связи с инцидентом, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Алтайскому краю.

Женщине предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Она допрошена в качестве обвиняемой. Следствие намерено ходатайствовать о её заключении под стражу.

Опрокидывание надувного батута, установленного у ТЦ «Район», произошло 30 мая. Причиной стал резкий порыв ветра. В результате обрыва строп двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные пути.

Дети были госпитализированы, медики оценили их состояние как тяжёлое. Девочек поместили в реанимацию. Одну из них подключили к к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Ранее сообщалось, что СКР возбудил по факту происшествия второе уголовное дело — по статье о халатности. По одной из версий, батут был плохо закреплён на тротуаре и к тому же привязан к забору в нарушение всех норм безопасности. Следователи выясняют, как аттракцион мог быть принят в эксплуатацию.