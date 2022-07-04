Уволился директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев

Фото: rsuh.ru

Филолог Игорь Исаев сообщил о своём уходе с должности директора Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Подробностей увольнения он не привёл, передаёт РБК.

Уволился из директоров. Буду скучать по любимым студентам и лучшим в мире коллегам. Зато никакого Z-ректора, — написал Исаев.

Вместе с сообщением он опубликовал изображение обложки трудовой книжки на фоне логотипа университета.

Игорь Исаев занимал должность директора Института лингвистики с 2016 по 2022 год. Согласно информации на сайте института, он также преподаёт на кафедре теоретической и прикладной лингвистики МГУ и в Школе лингвистики НИУ ВШЭ. В РГГУ он работал с 2008 года.

Исаев был соведущим выпусков подкаста «Розенталь и Гильденстерн» о диалектах и часто выступал с комментариями на ТВ и радио.

4 марта ректор РГГУ Александр Безбородов стал одним из подписантов обращения ректоров российских вузов с призывом поддержать решение властей «добиться демлитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз». Обращение тогда подписали более сотни ректоров и руководителей учебных заведений.