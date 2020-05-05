Уровень госпитализации из-за коронавируса в Подмосковье остаётся высоким

https://static.news.ru/photo/b4914fbe-8ecc-11ea-ab37-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Число людей, госпитализированных из-за заболевания, связанного с коронавирусной инфекцией, по-прежнему остаётся на высоком уровне в Подмосковье. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Госпитализация в Подмосковье пока что остаётся высокой, — передаёт Telegram-канал главы региона.

Ранее оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении COVID-19 в регионе. По данным властей, наибольшее число заболевших в настоящий момент находится в Одинцово (888 человек). При этом прирост за последние сутки в городе составил 6 человек. В Люберцах и Красногорске заразившихся меньше (801 и 757 человек соответственно), однако прирост больше (36 и 53 человека соответственно).

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.