Ургант извинился за шутку об убитом из-за ссоры в родительском чате мужчине

https://static.news.ru/photo/01752a66-1d17-11eb-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и принёс извинение за неудачную шутку в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ведущий связался по телефону с сестрой погибшего и сказал, что не был полностью осведомлён о ситуации, передаёт «Блокнот Волгограда».

Ему было только известно, что из-за родительского чата люди из онлайна перешли в офлайн. Он подумал, что ситуация очень простая и поэтому можно над ней шутить, — сказала родственница погибшего.

Шутка об инциденте в центральном офисе Сбербанка прозвучала в эфире федерального канала вечером 30 октября.

Жителя Волгограда избили после конфликта в родительском чате. Это здорово — это хорошо. Здорово, что постепенно люди начали выходить из онлайна в офлайн, — пошутил Ургант.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде не утихает шумиха вокруг гибели Романа Гребенюка, избитого из-за ссоры в родительском чате. В Интернете опубликовано видео драки. На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал бытовой конфликт в родительском чате из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Именно её брат Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.

В отношении Арсена Мелконяна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», материалы переданы для расследования в СУ СК России по Волгоградской области. Мелконяну грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».