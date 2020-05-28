Активист и журналист Сергей Мохнаткин скончался

Журналист Виктор Шендерович сообщил о смерти своего коллеги Сергея Мохнаткина. Последний скончался в возрасте 66 лет.
Умер Сергей Мохнаткин, —
написалШендерович в Facebook.
Причины смерти остаются неизвестны. Мохнаткин является лауреатом международной премии Московской Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека».
Ранее NEWS.ru писал, что ушёл из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза. Он скончался в ночь с 25 на 26 апреля 2020 года.
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