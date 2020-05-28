Активист и журналист Сергей Мохнаткин скончался

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Салоны красоты остаются закрытыми даже на первом этапе снятия карантинных мер, а мастера уходят в подполье.

Как пишет argumenti.ru, представители индустрии считают, что теперь финансовые проблемы и отсутствие государственной поддержки приведут к полному закрытию большинства салонов красоты. Сильнее всего пострадали от карантина несетевые точки. Чтобы не...