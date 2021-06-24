Учёный рассказал, когда следует вакцинировать детей от COVID-19

Член комиссии по борьбе с лженаукой РАН и представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов заявил, что решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включить пункт о детях в рекомендации по вакцинации от коронавируса — это не первостепенная задача.

Вакцинировать детей в данный момент острой необходимости нет прежде всего потому, что есть необходимость вакцинировать взрослых людей, которые в значительной степени в России не привиты. Задача с вакцинацией взрослых не будет решена в ближайшие месяцы, я в этом нисколько не сомневаюсь, просто потому, что вакцин недостаточно для этих целей. После этого можно поставить вопрос о детях, — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт выразил надежду, что создатели вакцины проведут испытания препарата и убедятся в том, что он безопасен и эффективен для детей. Власов отметил, что сейчас можно только предположить, безопасна ли прививка для детей.

По-видимому, она не будет убивать детей. Но поскольку нам детей жалко, если она будет детей делать инвалидами, это всё равно нежелательно. Из-за того, что детей жалко, у нас установлены такие правила, что на детях нужно специально провести испытания, чтобы убедиться, что для них это безопасно, — заключил он.

Ранее ВОЗ пришла к выводам, что детей и подростков пора также привить от COVID-19. При этом в организации напомнили, что дети и подростки переносят коронавирус в более лёгкой форме. Но это значит лишь то, что их можно вакцинировать не в первую очередь.

Людям старше 18 лет ВОЗ рекомендует перед прививкой проконсультироваться с врачом, если у них ослабленная иммунная система, есть тяжёлые аллергии, в том числе на какой-то из компонентов вакцины. Также с осторожностью нужно относиться к прививке беременным женщинам и кормящим мамам.