Переболевшим COVID-19 людям можно не вакцинироваться, поскольку клетки памяти способны защитить человека от коронавируса при его попадании в организм. Об этом «Парламентской газете» рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев.

Учёный оценил риски вакцинации для переболевших коронавирусом и заключил, что клетки памяти способны защитить от вируса даже при снижении уровня антител. Зверев также считает, что если переболевший сделает прививку от коронавируса, у него может возникнуть иммуносупрессия — подавление иммунного ответа. В результате чего велика вероятность попасть в больницу с цитокиновым штормом.

Кроме того, академик отметил, что не верит в повторное заражение COVID-19. По его словам, если бы были повторные случаи, то они исчислялись бы не единицами, о которых периодически рассказывают, а миллионами.

Академик рассказал, что сам переболел коронавирусом в мае 2020 года. Зимой от антител уже ничего не осталось. При этом, когда он недавно ухаживал за ковидным больным, он сдал тест на антитела и их оказалось в семь раз больше по сравнению с тем количеством, которое было год назад.

То есть когда вирус попал в организм, сработало то, что называют «клеточный иммунитет». Клетки выбросили такое количество антител, которое было нужно, чтобы защитить от инфекции, — пояснил учёный.

Ранее звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова заявила, что не будет прививаться от коронавируса. Как написала она на своей странице в Instagram, вакцинация является добровольным делом, поэтому не следует граждан принуждать к ней.