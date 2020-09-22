Учёные представили сценарии развития эпидемии COVID-19 в ближайшие пять лет

https://static.news.ru/photo/5b47a47e-fcbf-11ea-a6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Американские учёные разработали несколько сценариев распространения коронавируса нового типа в ближайшую пятилетку. Согласно их выводам, сдержать его поможет только коллективный иммунитет, который можно приобрести как естественным путём (переболев вирусом), так и сделав прививку.

Результаты исследования представлены в журнале Science. Авторы рассмотрели возможность влияния на пандемию вакцинации, а также нефармацевтических мер, в частности закрытия предприятий и школ, ограничения передвижения или полную изоляцию.

Исследователи пришли к выводу, что существенно ограничить распространение инфекции в будущем может только вакцина, формирующая долгосрочный иммунный ответ. По их мнению, характер иммунного ответа определяет, в свою очередь, клинические исходы и количество тяжёлых случаев заболевания.

В конечном счёте мы пока не знаем, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины. Важнейшие вопросы, на которые надо найти ответы: возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим, — отметила один из авторов исследования Кэролайн Вагнер (Caroline Wagner).

По мнению учёных, в перспективе такие факторы, как возраст и наличие сопутствующих заболеваний, не будут играть существенной роли. Будет важно только то, какой иммунитет сможет обеспечить вакцина. Если иммунитет будет в целом слабым или он будет только временно защищать от повторного заражения, то можно ожидать более частых вспышек инфекции, утверждают исследователи.

Как писал NEWS.ru, в Минздраве РФ назвали ожидаемой ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России. Как заявил главный внештатный инфекционист ведомства, сейчас активный рост заражений коронавирусной инфекцией наблюдается в восьми регионах страны.

По данным на 22 сентября медики выявили 6215 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах. За всё время пандемии коронавирусной инфекции в стране зарегистрировали 1 115 810 заражённых в 85 субъектах. Общее число жертв достигло 19 649 человек.