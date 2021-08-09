Участник митинга получил реальный срок из-за куртки как у преступника

Мещанский суд Москвы приговорил к 1,5 года колонии общего режима участника митинга 23 января Александра Федерякова, которого обвинили в распылении газа в лицо росгвардейцу. По словам адвоката обсуждённого Александра Боркова, вину его подзащитного доказывали сходством его куртки с курткой распылившего газ человека, передаёт «Медиазона».

Федерякова осудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии обвинения, мужчина в ходе протестной акции на Трубной площади распылил газ из баллончика в сотрудника правоохранительных органов. Силовику поставили диагноз «химический ожог лица, правого и левого глаза».

Обвиняемый полностью отрицает вменяемое ему преступление. Он заявлял, что не имел с собой баллончика и не мог причинить кому-либо вред. В качестве доказательства следствие предоставляло две чёрно-белые ксерокопии скриншотов с видеозаписи. На одном из изображений виден Федеряков и его жена, а на другом — силовик, рядом с которым спиной стоит человек в похожей чёрной куртке.

Во время допроса сам пострадавший не смог опознать подозреваемого, так как не видел нападавшего.

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ, где он проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.