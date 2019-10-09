https://static.news.ru/photo/0145fec6-ea69-11e9-9a88-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анастасию Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра не узнали столкнувшиеся с ней очевидцы. По их словам, актриса сильно располнела.

Её везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на неё! — приводят « Дни.ру » комментарий анонимного наблюдателя.

По сведениям Telegram-канала Mash, сразу после выписки из больницы на улице Щепкина актрису увезли в другое медучреждение — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что у 48-летней артистки возникла опухоль мозга на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у Анастасии Заворотнюк начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

В среду, 18 сентября, пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова сообщила близким друзьям артистки, что она вышла из комы и пошла на поправку.

Как писал News.ru, 8 октября пациентка покинула медицинскую клинику, где проходила лечение последний месяц. По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре.

Ранее актриса и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья. При этом звезда и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния.