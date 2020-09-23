Тёплая и облачная погода ожидается в Москве 24 сентября

https://static.news.ru/photo/673c8fce-fe27-11ea-8237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в четверг, 24 сентября, жителей Москвы ожидает тёплая погода. По его словам, будет облачно, но без дождя.

Сегодня переменная облачность, без осадков. Температура в Москве плюс 21–23, в Подмосковье — плюс 19–24, — цитирует синоптика РИА Новости.

Леус добавил, что ветер будет южным, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться, вечером оно составит 750 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до конца текущей недели температура в столице в дневные часы не опустится ниже отметки +20 градусов, прогнозируют синоптики. Погода будет малооблачной и без осадков. Это настоящее бабье лето с ясной погодой и чистым воздухом. В ночные часы столбики термометра не будут опускаться ниже +8.