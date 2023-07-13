«Твои слова сыграли большую роль»: МакSим о поддержке Билана Признавшаяся в алкоголизме МакSим поблагодарила Билана за поддержку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Абросимова)

Десятки коллег МакSим (Марина Абросимова) отреагировали на слова певицы об алкогольной зависимости. Одним из первых исполнительницу поддержал Дима Билан. Певец написал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), что его «очень тронули мысли и слова» МакSим. Он выразил надежду, что «все будет хорошо». Певица поблагодарила Билана за поддержку, сообщив, что его слова сыграли для нее большую роль.

Непростая миссия быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! — написал Билан под видео МакSим.

В ответ певица поблагодарила коллегу за то, что ранее он поддержал ее в личной беседе.

Спасибо большое за поддержку, твои слова и наши разговоры сыграли для меня большую роль, — подчеркнула МакSим.

В декабре 2022 года Билан сообщил, что страдал алкогольной зависимостью, но бросил употреблять спиртное после инцидента на концерте в Самаре. Тогда Билан вышел на публику в нетрезвом состоянии, видео попало в соцсети и прессу. В качестве извинений перед самарскими поклонниками исполнитель устроил бесплатный концерт на главной площади города. Певец подчеркнул в интервью «Пятому каналу», что с пониманием относится к любителям выпивки и не осуждает коллег по цеху.

Ранее поклонники поддержали МакSим в соцсетях. Многие назвали артистку сильным человеком, который «нашел мужество признать проблему». Одна из поклонниц заявила, что молится за певицу в церкви, а также пожелала ей скорого возвращения на сцену.