https://static.news.ru/photo/58a9ccbe-199a-11ea-b03e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Створки турникетов на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) будут постепенно закрывать в течение 8 декабря перед запуском новой билетной системы. Бесплатный проезд сохранится до 9 декабря.

После запуска системы пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелёк» карты «Тройка», — пишет АГН «Москва».

Движение по МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск) открыли 21 ноября.

МЦД — новый железнодорожный проект, который по плану должен значительно улучшить транспортное сообщение между Москвой и областью. 21 ноября было открыто движение по двум направлениям: Белорусско-Савёловский диаметр (Д1 — через Москву свяжет подмосковные Одинцово и Лобню) и Курско-Рижский (Д2 — через Москву свяжет Нахабино и Подольск). В дальнейшем, до 2024 года, планируется ввод ещё трёх диаметров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число вагонов в электричках Московских центральных диаметров (МЦД) решено увеличить из-за большого количества пассажиров. В ближайшие две недели проезд в них будет бесплатным.