Три миллиона москвичей были на рабочих местах в выходную неделю

https://static.news.ru/photo/03adfa4a-756c-11ea-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Около трёх миллионов жителей столицы присутствовали на своих рабочих местах в «каникулы», ещё три миллиона продолжали работать удалённо.

Сайт мэра Москвы сообщает , что экономическая жизнь в городе не замерла, несмотря на режим самоизоляции, введённый в городе в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Предприятия переходят на новый дистанционный формат работы по оказанию услуг населению. Например, фитнес-центры сдают тренажёры в аренду, салоны красоты доставляют необходимые средства с видеоинструкциями по их применению. Другая позитивная тенденция — взаимопомощь. Бизнес ищет способы кооперации в сложившихся непростых условиях, и наша задача — поддержать подобные инициативы, — рассказал Владимир Ефимов, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Владимир Путин объявил нерабочими в стране дни с 28 марта по 5 апреля, впоследствии президент продлил выходные до 30 апреля. Мера принята для снижения скорости распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru ранее, СМС-информирование о нарушениях правил самоизоляции начинается 3 апреля. Сообщения будут получать как сами нарушители, так и МВД. Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Минздрав и МВД РФ получили от премьер-министра России поручение, согласно которому они должны информировать граждан о допущенных ими нарушениях через СМС или портал госуслуг.