Тренажёрная экспертиза выявила несоответствия в деле о разбившемся SSJ 100

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К материалам дела пилота самолёта SSJ 100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, Химкинский суд приобщил результаты тренажёрного эксперимента. Они противоречат имеющимся в деле результатам следственного эксперимента.

Тренажёрный эксперимент был проведён на тренажёрном комплексе, на котором тренировался наш подзащитный. Мы пытались воссоздать те условия полёта, которые были в день катастрофы, — рассказала «МК» адвокат пилота Наталья Митусова.

По её словам, программное обеспечение на тренажёрном комплексе не позволило воссоздать условия реального полёта 5 мая 2019 года: ни так называемое козление, ни удар молнии и отказ всех систем самолёта.

Как пояснила адвокат, приобщение этого эксперимента к материалам необходимо, чтобы опровергнуть результаты следственного эксперимента, который показал, что пилот мог посадить самолёт без трагических последствий.

Следующее заседание по этому делу состоится 23 июня.

Как писал NEWS.ru, пилоты и специалисты авиационной отрасли требуют провести дополнительное расследование по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ 100. В результате авиакатастрофы погиб тогда 41 человек. Обращение направлено в Следственный комитет. Под требованием подписались 350 специалистов. Они возмущены, что следствие завершилось в аномально короткие сроки. И это при том, что комиссия Межгосударственного авиационного комитета выдала только промежуточный доклад, указав, что ещё предстоит сделать. По версии следствия, вина за крушение самолёта целиком и полностью лежит на пилоте. Пилоты же считают, что для установления истины надо изучить уровень подготовки пилота, сертификацию самолёта, его состояние перед вылетом и обстоятельства крушения.

Удивление работников авиационной отрасли вызывает и тот факт, что не была проверена исправность самолёта. Они уверены, что данный борт был изначально непригоден для полёта, на что указывают записи бортового самописца: самолёт не выдерживал заданную пилотом высоту.