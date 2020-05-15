Пилоты требуют дополнительного расследования по делу сгоревшего SSJ-100

https://static.news.ru/photo/116cb402-9bad-11ea-824b-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Пилоты и специалисты авиационной отрасли требуют провести дополнительное расследование по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ-100. Обращение направлено в Следственный комитет.

В письме речь идёт о том, что у людей возникает масса вопросов к следствию. В частности, вызывает недоумение принятое следователями решение по катастрофе без окончательного заключения МАК, пишет телеканал «360».

Под требованием подписались 350 специалистов. Они возмущены, что следствие завершилось в аномально короткие сроки. И это при том, что комиссия МАК выдала только промежуточный доклад, указав, что ещё предстоит сделать.

По версии следствия, вина за крушение самолёта целиком и полностью лежит на пилоте. Они уже отмели версию о неисправности самолёта и пришли к выводу, что диспетчерские службы и спасатели не могли повлиять на ситуацию.

Пилоты же считают, что для установления истины надо изучить уровень подготовки пилота, сертификацию самолёта, его состояние перед вылетом и обстоятельства крушения. Только после этого можно будет установить причину катастрофы, а следователям — начать искать виновных.

Удивление работников авиационной отрасли вызывает и тот факт, что не была проверена исправность самолёта. Они уверены, что данный борт был изначально непригоден для полёта, на что указывают записи бортового самописца: самолёт не выдерживал заданную пилотом высоту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пилот Денис Евдокимов, который был признан виновным в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево 5 мая 2019 года, впервые сообщил свою версию аварии. По мнению командира воздушного судна, причиной катастрофы стала недоработка систем самолёта со стороны авиаконструкторов.