Терапевт назвала продлевающую работоспособность привычку Врач Ярцева заявила, что закаливание помогает повысить работоспособность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закаливание и регулярная физическая активность помогают человеку адаптироваться к изменениям окружающей среды, поддерживают здоровье, эффективность и работоспособность, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева. Она пояснила, что речь не идет о профессиональном спорте, достаточно ходить в бассейн или получать кардионагрузку.

Учитывая, в каком климате мы проживаем, я рекомендую закаливаться. У нас вечные похолодания, сквозняки, переохлаждения. Человек должен быть к этому готов. Когда организм натренирован, он даже не заметит, что произошло. Сейчас сезон ОРВИ именно потому, что не все люди готовы вовремя перестроиться, люди испытывают много стресса из-за событий вокруг и подавляют иммунную систему. Очень важно уметь самостоятельно заботиться о себе, — сказала Ярцева.

Ранее Ярцева заявила, что осенью для поддержания иммунитета крайне важно соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться по погоде и постараться больше времени проводить на свежем воздухе. Она посоветовала начинать готовиться ко сну в темное время суток, ложиться спать в 21:00, а также носить многослойную одежду или термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться.