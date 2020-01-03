Синоптики предрекают москвичам пасмурную погоду с 3 градусами тепла. Столичный регион продолжает штурмовать тёплый атлантический воздух.
Принёс тепло североатлантический циклон, поэтому погода в Москве и Подмосковье будет пасмурной. Существенных осадков не ожидается,
Температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — 85%.
Погода в столичном регионе по-прежнему продолжает оставаться неустойчивой. И это сказывается на настроении и самочувствии людей, зависимых от погоды. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, а таких врачи насчитали более 75%, страдают переутомлением и психологической дезадаптацией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе до 4 января. Причиной остаётся гололедица в Москве и Подмосковье.
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