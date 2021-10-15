Телеведущий Затевахин рассказал, чем отпугнуть медведя в дикой природе

↵Перед походом в места обитания медведей необходимо подумать о средствах защиты — существуют специальные перцовые спреи и ракетницы именно для отпугивания «косолапых», рассказал NEWS.ru телеведущий, автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин. Журналист подчеркнул, что «на встречу» с хищником нужно идти «полностью упакованным». Таким образом собеседник прокомментировал инцидент в Магадане, где на горнолыжных склонах зверь покусал человека.

Самое главное — категорически нельзя кормить медведей в дикой природе. До того, как вы собрались на дикую природу, вы должны подумать о средствах защиты: специальных перцовых спреях от медведей и, у кого есть и кому можно, ракетницах. Один из самых надёжных способов, не панацея, но эффективно, более-менее страхует от несчастных случаев. Но когда медведь на вас охотится — вас ничего не спасёт. Не надо ходить туда, где есть медведи, не надо их подкармливать, — добавил эксперт.

Затевахин отметил, что большинство встреч с медведями вокруг городов происходят из-за того, что хищники кормятся на свалках, оставленных людьми.

Общая рекомендация — прекратить кормить медведей. Видео навалом таких в Сети. Поэтому они приходят туда, где есть свалки, и где их кормят люди. Если избежать образования новых свалок, и если люди будут ответственно подходить к поведению в природе, вообще в любой, не обязательно в дикой, случаев таких не будет, — резюмировал телеведущий.

Ранее в Российской академии наук (РАН) создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми. Необходимость появилась, поскольку учёные зафиксировали рост числа нападений хищников на человека. В частности, в 11 случаях медведи наносили повреждения людям или даже убивали их. Дважды были зафиксированы случаи убийств человека медведем. Большинство конфликтов завершалось мирно. В некоторых (помимо упомянутых) медведи наносили укусы и царапины, а также ломали людям конечности и рёбра.