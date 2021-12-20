Телефонные мошенники открыли охоту на предпенсионеров

Телефонные мошенники обратили внимание на людей предпенсионного возрста. Накануне Нового года они начали активно звонить таким гражданам, обещая провести выплаты за накопленный трудовой стаж. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ.

По словам специалистов, перед праздником число мошеннических атак на счета клиентов традиционно увеличивается . В этом году мошенники выбрали своей целью людей предпенсионного возраста.

Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок, — рассказал газете старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Схема мошенничества традиционно включает запрос номера банковской карты и кода из СМС-сообщения — якобы для зачисления средств.

Как подтвердили в ЦБ, выплаты предпенсионерам накоплений за трудовой стаж на самом деле являются одной из схем дейстия зломышленников. Само же телефонное мошенничество представляет собой главный инструмент преступников.

Банк России настоятельно рекомендует гражданам никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону или через иные каналы связи посторонним лицам, кем бы они ни представлялись, свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС-сообщения, секретные слова, — предупредили в Центробанке.

Разглашение данной информации может привести к хищению денег.

Ранее специалисты из Германии описали новый вид мошенничества в Сети, в котором начали использовать QR-коды. Как сообщается в отчёте агентства по безопасности Cofense, хакеры стали рассылать жертвам письма от имени банков с сообщением о том, что их аккаунты якобы были взломаны, и ссылкой в виде QR-кода, при сканировании которого пользователь попадает на поддельный сайт. Там предлагается ввести старый пароль и заменить его на новый, после чего аккаунт взламывается.