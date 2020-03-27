Компания «Татнефть» ввела особый режим работы на предприятиях добычи и переработки в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа.
По данным пресс-службы, все сотрудники переведены на режим самоизоляции на базе детских и оздоровительных лагерей и санаториев компании. Для основного и вспомогательного персонала объектов непрерывного производства ограничены внешние контакты и встречи с работниками других смен. Всем им будут предоставляться материально-технические ресурсы, продовольственные, медицинские и иные средства.
На особый режим работы переведены предприятия, которые обеспечивают работу социально значимой инфраструктуры, предоставляющие региону газ, воду и тепло.
В «Татнефти»
Ранее NEWS.ru писал, что после президентского обращения к нации правительство внесло в Госдуму РФ пакет законопроектов, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Свои меры также приняло руководство российских регионов. Причём в разных субъектах РФ они свои.
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