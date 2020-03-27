https://static.news.ru/photo/4046e444-6fef-11ea-b94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Компания «Татнефть» ввела особый режим работы на предприятиях добычи и переработки в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа.

По данным пресс-службы, все сотрудники переведены на режим самоизоляции на базе детских и оздоровительных лагерей и санаториев компании. Для основного и вспомогательного персонала объектов непрерывного производства ограничены внешние контакты и встречи с работниками других смен. Всем им будут предоставляться материально-технические ресурсы, продовольственные, медицинские и иные средства.

На особый режим работы переведены предприятия, которые обеспечивают работу социально значимой инфраструктуры, предоставляющие региону газ, воду и тепло.

В «Татнефти» отметили , что все работники, которые находятся в местах временного размещения, сдадут анализы на наличие заболевания. Будет обеспечено обеззараживание зданий, техники, производства и мест проживания сотрудников. Персонал, работающий в режиме изоляции, получит доплату за особые условия труда.

Ранее NEWS.ru писал, что после президентского обращения к нации правительство внесло в Госдуму РФ пакет законопроектов, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Свои меры также приняло руководство российских регионов. Причём в разных субъектах РФ они свои.