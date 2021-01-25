«Так политика не делается»: Путин на примере США призвал не нарушать закон

https://static.news.ru/photo/4c46e948-5f12-11eb-bc0b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в День студенчества пообщался по видеосвязи со студентами и сотрудниками российских вузов из разных городов. Глава государства высказался о прошедших в субботу в стране массовых несогласованных акциях, отвечая на вопрос о стремлении молодых людей открыто высказывать свою позицию.

Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно, — подчеркнул Путин.

Он заметил, что история России знает немало случаев выхода за рамки закона, и от этого страдала не только вся страна, но и люди, которые не имели к этому никакого отношения. В частности, президент напомнил об Октябрьской революции и о событиях после развала СССР, о расстреле из танков здания правительства.

Упомянул российский лидер и недавние события в Вашингтоне, когда сторонники бывшего президента страны Дональда Трампа атаковали Капитолий. Путин процитировал одного из американских силовиков, который обещал «всех достать» за политический терроризм — поскольку участники протеста действовали за рамками закона. Президент РФ заявил, что нельзя допускать выхода за эти рамки в России и выталкивать вперёд несовершеннолетних. Следовать закону, заметил Путин, должны и правоохранительные органы.

Кстати говоря, все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, — никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае, ответственная, — резюмировал Владимир Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что поддержка Соединёнными Штатами незаконных публичных акций в России является прямым вмешательством в дела нашей страны. Такое мнение выражает МИД РФ.

Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, посол США в РФ Джон Салливан был вызван в министерство. Замглавы МИД Сергей Рябков выразил американскому дипломату протест в связи с позицией и высказываниями дипмиссии.