https://static.news.ru/photo/7bf12b82-3078-11ea-9d96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Священник и бакалавр богословия Денис Батарчук в разговоре с журналистами рассказал о том, как правильно праздновать Рождество по всем православным канонам.

По его словам, празднику предшествует строгий пост, который соблюдается всеми верующими. Само Рождество православные проводят на специальной службе. В церковном формате она начинается с сочельника. Это день накануне праздника, который также является самым строгим днём в рамках поста. В сочельник верующие отказываются практически от всего.

Это правило соблюдается для того, чтобы сосредоточиться на предстоящем событии. В эти часы верующего ничего не должно отвлекать от мыслей о Рождестве. После этого в церкви происходит служба. Её, как правило, проводят в ночное время.

Это самая продолжительная служба, самая аскетичная, она длится почти всю ночь. Кульминацией становится божественная литургия. Читаемые в это время богослужебные тексты напоминают людям о том, как произошло рождение Христа, — приводит слова священника URA.RU.

Кроме того, Батарчук рассказал о том, что Рождество может значить для атеистов. Неверующие, говорит богослов, воспринимают этот праздник в качестве своеобразного продолжения Нового года. Однако Батарчук подчеркнул, что предстоящее событие — сугубо церковное, поэтому отмечать его вне традиции нет никакой возможности.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством и призвал их отказаться от комфорта и не ставить собственное благополучие на первое место.